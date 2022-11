PSD propõe apoio contra inflação a pensionistas portugueses fora de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:54 Facebook

O PSD vai apresentar uma proposta para incluir os pensionistas portugueses residentes fora de Portugal nos apoios para mitigar o impacto da inflação, anunciou, esta terça-feira, o deputado social-democrata Maló de Abreu.

O deputado falava durante uma audição do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) na comissão parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, no âmbito da reunião extraordinária do conselho permanente do órgão, que decorre em Lisboa.

Para Maló de Abreu, trata-se de uma "proposta emblemática" e que visa restabelecer a justiça entre os portugueses. "Não há portugueses de primeira e de segunda", disse o deputado.

Em Portugal, o Governo atribuiu aos pensionistas da Segurança Social o complemento excecional criado para mitigar o impacto da inflação, que corresponde a metade do valor da sua pensão.