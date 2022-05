PSD propõe vouchers na Saúde e Cultura, na Função Pública quer 4% de aumento

A bancada do PSD apresentou, esta quinta-feira, propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2022, incluindo um voucher na área da Cultura para os jovens de 120 euros, bem como benefícios para a juventude no IMT. Do mesmo modo, propõe vouchers para os utentes recorrerem a serviços de saúde de forma a compensar a falta de médicos de família ou os longos tempos de espera para cirurgias, internamentos, consultas, tratamentos e diagnóstico, quando ultrapassados os prazos máximos de resposta que terão de ser listados. Propõe ainda uma atualização de 4% nos salários da Função Pública.

A apresentação das propostas começou com o líder parlamentar, Paulo Mota Pinto, a explicar que, no geral, as medidas avançadas pelo PSD visam "obrigar o PS a cumprir o que prometeu na campanha eleitoral" nas mais diversas áreas.

Desde logo, o PSD destacou a política de rendimentos e as propostas de atualização de salários da Função Pública. "Como sabem, o Orçamento propõe uma atualização de apenas 0,9%,quando a inflação no ano passado já foi 1,3% e a prevista para este ano é de 4%, sendo que a inflação real é superior. O PSD propõe uma atualização de 4%, que é a que corresponde à inflação prevista pelo Governo quer para os salários da Função Pública, quer para os escalões de IRS, quer para o indexante de apoios sociais", referiu.

Segundo Mota Pinto, trata-se de "repor, em parte, o poder de compra que já foi perdido e que será perdido neste ano de 2022 por efeito da inflação". E "é também, no fundo, uma proposta que corresponde ao cumprimento de uma promessa do PS na campanha eleitoral. António Costa insistiu que iria aumentar o salário mínimo e também o salário médio". Agora, "a ausência dessa proposta significa, logo no primeiro ano, poucos meses depois das eleições, assumir que haverá redução do salário real em vários pontos percentuais". O líder parlamentar diz que o PSD "quer evitar isso, pelo menos parcialmente".

Concursos na Saúde

Na área da Saúde, destacou propostas para "obrigar ao lançamento dos concursos e dos procedimentos necessários para a construção de algumas infraestruturas que o PS também prometeu". Deu como exemplo hospitais do Algarve, do Alentejo, de Lisboa Oriental ou da Maternidade de Coimbra.

Isenção de IMT em 150 mil euros

A bancada apresentou depois várias propostas começando pela juventude, como alteração do IMT para a primeira habitação. Defende a isenção nos primeiros 150 mil euros.

O PSD propõe também "um voucher para a Cultura" destinado aos jovens, à semelhança de outros países europeus. Seria de 120 euros "para começar" e o PSD "não ser acusado de despesismo".

Recurso a médico assistente e ao privado

No âmbito da Saúde, quando se agrava a falta de médicos de família, fazem uma proposta para recurso a médico assistente ou a vouchers que "permitam, passado um determinado tempo, recorrer a outro médico" para minimizar aquela situação.

"Na mesma linha, para a redução dos tempos de espera para cirurgias, internamentos, consultas, tratamentos e diagnóstico", o PSD defende a mesma solução. "Ultrapassados que sejam os tempos máximos de resposta que o Governo terá de listar, a partir daí o utente terá possibilidade de ter um voucher para recorrer onde quiser", explicou Paulo Cardoso, vice-presidente da bancada para a área do Orçamento e Finanças.