PSD quer acelerar teste a voto eletrónico, PS e CNE dizem que não é seguro

Partido quer ensaio já nas europeias, PS e Governo opõem-se. Comissão deu parecer desfavorável mas representante da IL discordou.

O PSD quer que o Parlamento decida "o mais depressa possível" se aceita testar o voto eletrónico não presencial nas europeias de 2024. A proposta - a que o PS e o Governo se opõem - visa fazer uma experiência não vinculativa com residentes no estrangeiro. A discussão está na fase da especialidade, com o PSD à espera que as audições a várias entidades, já aprovadas, sejam agendadas. O tema não é consensual nem mesmo na Comissão Nacional de Eleições (CNE): embora esta tenha dado parecer negativo, o membro indicado pela IL disse discordar. O Conselho das Comunidades defende o voto eletrónico.

A CNE opõe-se à proposta do PSD, alegando "dificuldades especiais de controlo das operações e apuramento". Estas, lê-se no parecer, "podem afetar a transparência dos processos ou, pelo menos, a perceção, pelos eleitores, de que o sistema é justo e fiável".