PSD quer apoio do Estado português na vacinação de emigrantes em crise

O PSD defendeu esta segunda-feira um apoio do Estado português aos emigrantes a passar por situações de maior dificuldade no estrangeiro para que estes possam ter acesso às vacinas contra a ​​​​​​​covid-19.

Numa pergunta dirigida ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre o plano de vacinação para portugueses residentes no estrangeiro, o grupo parlamentar do PSD recordou que se aproxima "uma nova fase do combate a esta pandemia, nomeadamente com o início dos processos de vacinação em muitos países".

"Torna-se fundamental que os portugueses que possam estar a passar por situações de maior dificuldade no estrangeiro possam também ter acesso às vacinas de forma a estarem mais protegidos perante este surto viral", lê-se na missiva.

O PSD considera que o Governo deve "desenvolver, pelos meios que considerar mais adequados, todos os esforços para que estes portugueses possam ter acesso às vacinas".

E questionou o ministro Augusto Santos Silva sobre a forma como irá o Governo, nomeadamente através do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da rede de consulados e embaixadas, "garantir que todos os portugueses que residem no estrangeiro em comunidades mais frágeis em termos de acesso a cuidados de saúde, tenham acesso, de acordo com as suas necessidades, à vacina contra a covid-19".

Este partido questionou ainda o executivo sobre os procedimentos previstos para a vacinação dos funcionários e diplomatas da rede portuguesa no exterior.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.685.785 mortos resultantes de mais de 76,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.