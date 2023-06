PSD quer camas comparticipadas para os idosos no setor privado

Diana Morais Ferreira Hoje às 19:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Social Democrata (PSD) quer o aumento do número de camas sociais e que a comparticipação se estenda aos privados, quando não existam vagas públicas. O grupo parlamentar quer ainda alargar o estatuto de cuidador informal a pessoas que não tenham laços familiares e que vivam juntas.

Com o objetivo de resolver alguns dos problemas que afeta a população idosa em Portugal, o PSD apresentou três projetos de lei na Assembleia da Republica que irão discutidos na próxima quinta-feira, dia 15. Um deles prende-se com o alargamento do número de vagas comparticipadas nas respostas sociais dirigidas aos idosos. Apesar de reconhecer que a oferta de camas sociais tem crescido, o PSD afirma que "a procura excede em muito a oferta disponível" e que se estima "que até 2050 serão necessárias mais 55 mil camas do que as atuais".

Nesse sentido, o grupo parlamentar propõe o "alargamento progressivo do número de vagas em camas sociais em Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, em Centros de Noite, no Acolhimento Familiar de Pessoas Idosas e de Adultos com Deficiência, em Centros de Acolhimento Temporário, em Lares Residenciais e em Unidades de Cuidados Continuados Integrados através do sistema de cooperação do Instituto da Segurança Social".