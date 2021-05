PSD quer fazer "baterias de testes" às escolas para monitorizar recuperação das aprendizagens

Alexandra Inácio Hoje às 13:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD propõe que a recuperação das aprendizagens seja monitorizada, de forma contínua, pelo Instituto de Avaliação Educativa (IAVE) através de "baterias de testes às escolas". As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no 1.º ciclo, devem ser direcionadas para minimizar o impacto da pandemia nos alunos e localmente podem ser promovidas escolas de verão que conciliem ações lúdicas e pedagógicas.

Em conferência de Imprensa, esta quarta-feira no Parlamento, o vice-presidente da bancada social-democrata acusou o Governo de estar a "desvalorizar" o impacto da pandemia nas aprendizagens. Luís Leite Ramos defendeu que o partido optou por fazer recomendações mas admite mais tarde avançar com projetos de lei. Esta quarta-feira, o ministro da Educação será ouvido na comissão parlamentar.

"Nós optamos por fazer parte da solução e contribuir com propostas para que o Governo as possa incorporar no plano, mas caso persista em ignorar ou desvalorizar o problema, o PSD admite partir para iniciativas legislativas", sublinhou Luís Leite Ramos.

O Governo, recorde-se, criou um grupo de trabalho para apresentar propostas e prometeu anunciar em maio um plano de recuperação das aprendizagens.

O PSD considera que, antes, o Executivo terá de fazer um diagnóstico "detalhado" ao que foi perdido para depois definir as metas a atingir nos próximos "três a cinco anos".

O reforço das tutorias, das coadjuvações em sala de aula (mais um professor por sala), apoios individualizados ou a criação de salas de estudo são algumas das propostas. Os social-democratas consideram que o Ministério da Educação terá de traçar orientações e metas globais mas defendem que a autonomia das escolas deve ser reforçada de modo a que cada estabelecimento possa adaptar o plano à sua realidade e recursos.

O IAVE deve ser mandatado para "criar e implementar um sistema de monitorização e de avaliação da recuperação das aprendizagens que permita realizar diagnósticos representativos e avaliações contínuas em todas as escolas do país", por exemplo, através de "baterias de testes". "Estes testes permitirão às escolas monitorizar o resultado das ações que estão a desenvolver e, simultaneamente, estabelecer a nível nacional referenciais de comparação temporal e especial desses resultados", lê-se no projeto entregue no Parlamento.

PUB

As AEC devem ser direcionadas para a recuperação das aprendizagens através de atividades lúdico-pedagógicas como a "hora do conto, do cinema, jogos tradicionais, visitas de interesse ambiental, entre outros". Os social-democratas propõem ainda um "programa nacional de envolvimento das comunidades locais" que promova iniciativas como as escolas de verão, que devem conciliar "a recuperação das aprendizagens com a vertente lúdica, privilegiando também os alunos com necessidades educativas específicas".

Os recursos humanos devem ser otimizados, nomeadamente através do reforço do crédito horário que permite aumentar a contratação dos professores. Para os docentes deve ser criado um plano de formação focado em estratégias de recuperação e na melhoria das competências digitais.