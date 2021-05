PSD quer mais seis meses para empresas devolverem empréstimos de fundos europeus

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O PSD entregou esta quarta-feira um projeto de resolução a recomendar ao Governo que dê mais seis meses às empresas para devolverem os empréstimos de fundos europeus que receberam como incentivo à inovação.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o deputado social-democrata Duarte Marques explicou que parte dos fundos comunitários entregues às empresas neste âmbito têm de ser devolvidos ao fim de alguns anos, tendo o Governo, em março do ano passado, aprovado uma moratória de 12 meses para os reembolsos que deveriam começar a ser pagos.

"Mas houve um segundo confinamento e a nossa economia continuou confinada. O Governo, que já veio a público pedir à banca que prolongue as moratórias, no depende de si já começou a notificar as empresas em maio para que devolvam já", afirmou, lamentando que o Estado "não dê o exemplo".

Segundo Duarte Marques, em causa estão "cerca de 3.000 empresas, de norte a sul do país", e que estão a ser obrigadas a devolver o dinheiro de projetos aprovados entre 2015 e 2017.

"É impossível que empresas que estiveram encerradas durante meses possam cumprir as suas obrigações perante o Estado (...) Revela falta de sensibilidade, falta de capacidade de gestão interna do Ministério da Economia e, sobretudo, uma injustiça total para as empresas", defendeu.

A resolução do PSD recomenda ao Governo que suspenda de imediato os reembolsos das prestações dos sistemas de incentivos às empresas e que adie novamente por "pelo menos seis meses" esses pagamentos.

Por outro lado, o deputado do PSD referiu que "se tiverem ultrapassados os objetivos do seu contrato", as empresas só têm de devolver metade do valor emprestado.

"O Iapmei [Agência para a Competitividade e Inovação] e o Governo não têm conseguido fazer essa avaliação. Estão a obrigar as empresas, tenham ou não cumprido os seus objetivos, a devolver tudo", criticou, considerando tratar-se de uma "dupla injustiça".

Na resolução, os sociais-democratas pedem também ao Governo que "crie condições para que o IPAMEI tenha condições para proceder em tempo útil à avaliação do cumprimento das metas e resultados dos projetos".