PSD quer ouvir ministro, CP e sindicatos sobre incidente na Linha de Sintra

JN/Agências Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O PSD pediu a audição parlamentar urgente do ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, da administração da CP, sindicatos e utentes da Linha de Sintra sobre o "grave incidente" com um comboio sobrelotado.

"O grave incidente na Linha de Sintra, ocorrido na noite de ontem, que levou à paragem de um comboio sobrelotado e à saída de passageiros para a linha, é uma imagem que julgávamos possível apenas num país do terceiro mundo", referem os sociais-democratas, num requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Economia.

O PSD considerou que esta degradação do serviço de transporte ferroviário suburbano "prejudica gravemente os utentes com consequências para o funcionamento da rede de transportes metropolitanos".

PUB

"O Programa de apoio à redução tarifária, que permitiu a diminuição do preço dos passes, criou, justamente, a expectativa de maior utilização dos transportes públicos", apontam os deputados, lamentando que a degradação da oferta "frustre o convite à utilização dos transportes públicos e desrespeite os utentes".

Para o PSD, o incidente de quarta-feira à noite "constitui a expressão dos problemas nos transportes públicos suburbanos que afeta centenas de milhares de cidadãos deve merecer a atenção da Assembleia da República e exige esclarecimentos".

Por essa razão, o PSD requer a audição urgente do Conselho de Administração da CP, da Comissão de Utentes da linha de Sintra, dos sindicatos do setor e do ministro do Ambiente e Ação Climática, que tutela os transportes urbanos e suburbanos.

Um comboio da CP que seguia sobrelotado na quarta-feira, dia de greve de trabalhadores da empresa, ficou parado mais de uma hora a um quilómetro da estação de Benfica, em Lisboa, com alguns passageiros a sentirem-se mal.

A CP - Comboios de Portugal anunciou que iniciou uma avaliação interna sobre o incidente, durante o qual um passageiro acionou o sinal de alarme.

Este comboio, que fazia a ligação Lisboa-Sintra, estava previsto nos serviços mínimos decretados para a greve de quarta-feira e circulava "com um atraso de 45 minutos em consequência do auxílio prestado a passageiros na viagem imediatamente anterior", salientou ainda a transportadora.