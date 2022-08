PSD quer ouvir MNE com urgência sobre "situação caótica" nos consulados

Ana Vieitas Hoje às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de agendamento e de recursos humanos nos consulados levou o PSD a questionar o Governo, considerando que se trata de uma "situação própria de Terceiro Mundo". Num requerimento divulgado hoje o PSD pediu a audição urgente no Parlamento do ministro dos Negócios Estrangeiros para esclarecer o que classifica de "situação caótica de atraso nos agendamentos".

O PSD denuncia a existência de longas filas de espera, falta de pessoal e cansaço dos funcionários e uma vaga de agendamentos marcados com meses de antecedência.

A situação não é de agora. No passado dia 9 de agosto, o partido exigiu ao ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, satisfações relativas ao facto de no dia 1 desse mês o consulado de Buenos Aires não estar a disponibilizar agendamentos.

O Grupo Parlamentar do PSD em comunicado alerta que a " falência do serviço público aos portugueses residentes no estrangeiro não é nova e pouco se tem feito para que se altere. As comunidades portuguesas vivem hoje uma realidade desesperante quando necessitam de recorrer aos serviços prestados pela rede consular".

Para colmatar estas falhas nos serviços dos consulados, o PSD insiste na necessidade de reforçar a rede e aplicar o novo modelo de gestão consular de modo a tornar os procedimentos mais simples e apoiar as situações de emergência.

Considerando que estas situações "mancham a imagem de Portugal e dos seus serviços públicos e que em nada dignificam o país", o PSD reclama uma audiência urgente com o ministro dos Negócios Estrangeiros.