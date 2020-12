PSD quer que coordenador do plano de vacinação seja ouvido todos os meses no Parlamento

JN/Agências Hoje às 13:21 Facebook

O PSD pediu esta quarta-feira que o coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Francisco Ramos, seja ouvido todos os meses no parlamento, enquanto durar esta operação em Portugal.

No requerimento, entregue esta quarta-feira na Assembleia da República, os deputados sociais-democratas propõem que a audição parlamentar mensal seja conjunta entre a Comissão de Saúde e a Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19.

O objetivo, justificam, é possibilitar ao parlamento "um adequado e regular acompanhamento institucional do processo de operacionalização da vacinação".

Os sociais-democratas referem que a "task force" para a elaboração do plano de vacinação vai assegurar "aspetos determinantes da vacinação contra a covid-19, designadamente em matéria de estratégia de vacinação, de plano logístico, do processo informático de suporte e do plano de comunicação com a população".

O mandato da "task force" tem a duração de seis meses, renovável em função do progresso da operacionalização da vacinação.