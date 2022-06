PSD quer que Costa diga em plenário o que sabia sobre associações de russos

O PSD quer que o primeiro-ministro explique no Parlamento, em plenário, "o que fez com a informação" que os serviços de segurança lhe entregaram sobre as atividades das associações de acolhimento de refugiados mantidas por cidadãos russos. O deputado André Coelho Lima não descartou pedir a criação de uma comissão de inquérito, mas só depois de António Costa se explicar.

André Coelho Lima considerou esta quarta-feira, no Parlamento, que as audições já realizadas sobre o tema "vieram a esclarecer, de modo que consideramos suficiente", que os serviços de informação tinham a atividade das organizações e dos russos alegadamente pró-Kremlin em Setúbal "devidamente monitorizadas".

O parlamentar laranja referiu ter ficado claro que os relatórios dos serviços de informação "chegaram ao gabinete do primeiro-ministro". Dito isto, disse só faltar "fazer uma pergunta: o que é que o primeiro-ministro fez com essa informação?".

Coelho Lima exigiu que Costa se explique no Parlamento, argumentando que o plenário - e não uma comissão de inquérito - é "o local próprio" para que tal aconteça. Isto porque, no hemiciclo, o chefe do Governo terá de intervir de viva voz e ser alvo de "escrutínio", ao passo que, na comissão, poderia optar por responder por escrito.

O deputado afirmou que ainda há "muito por esclarecer" no que toca ao acolhimento de refugiados ucranianos por cidadãos russos, nomeadamente em Setúbal. No entanto, referiu que só depois de o Parlamento ouvir Costa em plenário é que se pode aferir "se é ou não relevante" requerer uma comissão de inquérito, como pretende o Chega. Se sim, "o próprio PSD pondera fazê-lo", vincou.

O primeiro debate da legislatura sobre política geral, que terá a presença do primeiro-ministro, está marcado para o dia 22 de Junho. O JN tentou confirmar se será nessa ocasião que o PSD pretende confrontar Costa sobre as associações de cidadãos russos, mas ainda não obteve resposta.