PSD quer teletrabalho regulado caso a caso

Partido apresentou proposta que dá liberdade às empresas e à contratação coletiva para definir quem assume custos e quais as regras do regime.

O PSD entregou um projeto-lei para regular o teletrabalho que remete o pagamento de despesas acrescidas para um contrato ou instrumento coletivo entre empresa e trabalhador. Além disso, as despesas suportadas pelas empresas deverão ser consideradas custos para efeitos fiscais. Para acautelar os seguros de acidentes de trabalho, o partido propõe que seja considerado o local de trabalho que o funcionário informar, por escrito à empresa.

"As despesas acrescidas relativas ao teletrabalho serão pagas conforme estabelecido no contrato de trabalho ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podendo ser definidos critérios e montantes a pagar, designadamente através de um valor certo pecuniário, a entregar ao trabalhador em regime de teletrabalho", refere a proposta dos sociais-democratas. O referido contrato deverá, ainda, "estipular a quem pertence o serviço de Internet e de comunicações necessárias à prestação do trabalho e, na falta de estipulação, presume-se que pertence ao trabalhador".