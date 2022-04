PSD quer tirar a políticos responsabilidade com despesas de campanhas

Hermana Cruz Hoje às 18:48 Facebook

O PSD apresentou uma série de alterações à lei de financiamento dos partidos e das campanhas, que visam retirar aos políticos responsabilidades por irregularidades nas contas de campanhas. Os sociais-democratas querem garantir também que os independentes têm apoios para a recolha de assinaturas e criar subvenções para a segunda volta das presidenciais e para as eleições intercalares nas autárquicas.

Segundo a atual redação da Lei n.º 19/2003, de 20 de junho, os candidatos "são subsidiariamente responsáveis com os mandatários financeiros", no que diz respeito, por exemplo, a despesas que ultrapassem os limites legais ou receitas indevidas, incorrendo em sanções que vão desde coimas a pena de prisão de um a três anos.

Com as alterações à lei do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais, que o PSD pretende aprovar no Parlamento, a responsabilidade passa a recair apenas sobre o mandatário financeiro, que poderá nomear mandatários locais, conforme a lei prevê.