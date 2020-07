PSD quer transmitir reuniões com epidemiologistas na ARTV

JN Hoje às 20:53 Facebook

O PSD defende que as reuniões com os epidemiologistas sejam retomadas a partir de setembro, passem a ser transmitidas através do canal Parlamento (ARTV).

O PSD enviou, esta sexta-feira, um requerimento à Comissão de Saúde para que as reuniões até agora feitas no Infarmed passem a ser públicas, realizadas na Assembleia e transmitidas através do canal Parlamento (ARTV).

Os social-democratas pedem aos deputados que se pronunciem sobre a realização das reuniões na comissão a partir do início da próxima sessão legislativa, com periodicidade quinzenal e duração indeterminada.

Rui Rio foi o primeiro a contestar os encontros no Infarmed ao defender, em entrevista no início do mês, ao Porto Canal, que as reuniões estavam a perder "utilidade". No requerimento enviado ontem à comissão, o PSD argumenta que as sessões foram "perdendo alguma utilidade" devido "ao progressivo esgotamento do modelo" para o qual terá contribuído "uma indesejável falta de transparência" por não serem públicas.

Além de epidemiologistas, o partido propõe que participem nas reuniões um representante do ministério da Saúde, membros do Governo e "outros especialistas que a comissão de Saúde venha a deliberar ouvir".