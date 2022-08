PSD retoma universidade de Verão com Marcelo e "boom" de candidaturas

Três anos depois, a Universidade de Verão do PSD está de regresso a partir desta segunda-feira. A primeira academia de formação de quadros da liderança de Luís Montenegro teve um "boom" de 300 candidaturas, vai contar com a participação em vídeo do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, além de Marques Mendes, da ex-líder do CDS-PP Assunção Cristas e do presidente do Conselho Económico e Social, o socialista Francisco Assis.

"O programa tem um conjunto muito especial de personalidades que faz prever que a Academia vai ser muito especial", considera Alexandre Poço, líder da JSD, que organiza, desde 2003, a Universidade de Verão junto com o Instituto Francisco Sá Carneiro e o Partido Popular Europeu (PPE).

Na 18.ª º edição, que arranca esta segunda-feira, como sempre, em Castelo de Vide, uma centena de participantes vai contar com "aulas" de quadros do PSD como o autarca de Lisboa Carlos Moedas; a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza, o ex-ministro Miguel Poiares Maduro; o eurodeputado Paulo Rangel; e o ex-líder do partido Marques Mendes.

Ao longo de uma semana, os participantes, entre os 18 e os 30 anos, vão assistir ainda a aulas do socialista Francisco Assis e da ex-líder dos centristas Assunção Cristas.