PSD reúne primeiro Comissão Permanente para analisar decisão sobre Sócrates

Carla Soares Hoje às 20:15

O PSD realiza este sábado uma reunião da sua Comissão Permanente e adiou para já um comentário sobre as decisões lidas esta sexta-feira pelo juiz Ivo Rosa sobre o caso de José Sócrates, que só emitirá mais tarde em função da análise da decisão instrutória que os sociais-democratas farão nesse encontro partidário.

"Teremos este este sábado uma reunião da Comissão Permanente onde será analisada a decisão" e, "em função dessa análise", o partido comentará posteriormente as decisões que foram conhecidas esta sexta-feira, disse fonte oficial do partido, deixando em aberto a possibilidade dessa reação acontecer ainda no fim de semana ou na segunda-feira.

Para já, o PSD não quis emitir qualquer reação às decisões que foram anunciadas no âmbito da Operação Marquês.

A reunião da Permanente vai realizar-se ao final da tarde de sábado, por videoconferência.