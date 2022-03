PSD: Rui Rio rejeita que Conselho Nacional decida nomeações

O Conselho Nacional (CN) do PSD vota esta segunda-feira, no Centro de Artes e Espetáculos de Ovar, o calendário eleitoral das eleições diretas que vão escolher o sucessor de Rui Rio. Este é o único assunto em discussão, dado que foi rejeitada a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos que visava dar voz ao CN sobre os nomes que o partido vai ter de escolher para o Conselho de Estado e para a direção da bancada parlamentar.

A inclusão de uma adenda à ordem de trabalhos foi proposta por Paulo Leitão, da distrital de Coimbra, e visava a "análise e discussão das linhas estratégicas a adotar até ao próximo Congresso Nacional".

O objetivo era dar voz ao CN sobre escolhas que o partido tem de fazer antes do Congresso. É que se os novos deputados forem empossados a 28 de março, como se prevê, será a Direção de Rui Rio a escolher o líder da bancada parlamentar e os representantes do partido no Conselho de Estado, o órgão consultivo da Presidência da República. A adenda previa que os conselheiros se pronunciassem sobre esta questão, ao invés de ser a Direção Nacional demissionária.