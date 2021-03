PSD "solidário" com discurso de Marcelo diz que está "a criar alternativa forte"

JN/Agências Hoje às 13:05 Facebook

O PSD manifestou-se, esta terça-feira, "solidário" com as preocupações sociais do discurso de tomada de posse do Presidente da República, e assegurou que está "a criar uma alternativa forte", como tem pedido o chefe de Estado.

No final da tomada de posse para o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, foi o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, e não o presidente do partido, Rui Rio, que comentou o discurso do chefe de Estado, na Assembleia da República.

"Queremos apresentar as nossas felicitações ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, esperando que seja um mandato frutuoso para ele e para todos os portugueses", afirmou, salientando que o PSD, partido que o atual Presidente da República liderou, está "particularmente feliz" com esta reeleição.

Sobre o discurso, Adão Silva quis acentuar a "dimensão social" da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Ele falou de pandemias e não apenas da pandemia sanitária", sublinhou, alertando para a "quebra brutal da atividade económica" e para o aumento do desemprego causados por esta pandemia.

Questionado se o PSD está disponível para protagonizar a alternativa forte que o chefe de Estado tem defendido, o líder parlamentar social-democrata salientou que tal já está a ser feito.

"O PSD está a criar essa alternativa forte, e de uma forma singular: quando o país precisou e se acentuou a pandemia, o PSD teve uma atitude de cooperação com o país", disse.

Entretanto, acrescentou, "o PSD tem estado a criar esta alternativa, afirmando-se no processo das escolhas autárquicas e no processo que levará a eleições legislativas".

"O PSD é um partido que tem a responsabilidade de ser um partido de Governo e, com a liderança de Rui Rio, está fortemente empenhado em criar a tal alternativa saudável, desejável para uma democracia adulta e decente como é a democracia portuguesa", assegurou.