PSD teme aumento da criminalidade: "É urgente detetar o que se passa"

O PSD denunciou, esta quarta-feira, a "sensação de insegurança geral" que entende estar a fermentar em Portugal. O tema foi trazido ao Parlamento pelo deputado Fernando Negrão, sendo que, mais tarde, o Chega também o fez. Aludindo ao aumento da criminalidade entre os jovens, Negrão afirmou ser "urgente detetar o que se está a passar". Também criticou a falta de resposta do Governo: "Às vezes, dá a sensação de que temos vergonha que a polícia atue", frisou.

Negrão elencou alguns casos de violência ocorridos desde o início do ano, entre eles vários homicídios e o tiroteio ocorrido, no último sábado, num centro comercial em Almada. Frisou que, segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), a delinquência juvenil aumentou 7,3% entre 2020 e 2021, subida que considerou "significativa".

Numa declaração política, o social-democrata afirmou que muitos desses jovens estão "associados a grupos organizados com o exclusivo objetivo da prática de crimes". E, dirigindo-se ao Governo, frisou: "Não podemos continuar a tapar o sol com a peneira, em nome dos portugueses".

Em concreto, Negrão criticou a resposta do Executivo: se, por um lado, este admitiu "que têm surgido diversas ocorrências", por outro apenas criou uma comissão destinada a "apresentar propostas", que irá funcionar até junho de 2023.

O deputado laranja quis saber "o que acontecerá" até daqui a um ano, criticando também o facto de a comissão anunciada ser composta por 14 membros. Isto porque, no seu entender, é sabido que comissões "com mais de meia dúzia de pessoas não funcionam".

Embora tenha referido que Portugal é, segundo os rankings, o quinto país mais pacífico do mundo, Negrão alertou: "No dia em que acharmos que a criminalidade desceu ao ponto de já não nos preocuparmos com ela, o resultado é pagarmos a dobrar mais tarde".

Negrão denunciou também o "sentimento de impunidade crescente" gerado pelo aumento de casos de agressão a agentes da autoridade. Aludiu ainda aos "apontamentos preocupantes" deixados pelo aumento de crimes de cariz sexual entre os jovens.

Chega quer aumento de penas, Negrão não

O assunto levado a plenário pelo PSD suscitou pedidos de esclarecimento de vários partidos. Bruno Nunes, do Chega - força que escolheu falar sobre o mesmo tema na sua declaração política - quis saber se os sociais-democratas aceitam empreender uma "reforma séria" da Justiça que conduza ao aumento de penas. Contudo, Negrão rejeitou, para já, esse cenário.

"Na minha opinião não é por aí que resolvemos os problemas", frisou o deputado do PSD. "Até podemos lá chegar mas, antes, temos de resolver outros problemas", acrescentou, apontando ser necessário estabilizar o quadro da segurança interna em Portugal e dar melhor condições de trabalho às forças de segurança.

Susana Amador, do PS, perguntou se o PSD subscreve o futuro modelo do policiamento de proximidade, mas Negrão respondeu que essa não é a questão essencial: "Temos de falar claro e de perceber que os corpos de polícia não estão aqui para fazer trabalho social" mas sim "um papel securitário", argumentou.

"Às vezes dá a sensação de que temos vergonha de que a polícia atue", prosseguiu o parlamentar, assegurando que "não há que ter medo da ação" das forças de autoridade. Em caso de "excessos", "existem órgãos de fiscalização que, depois, agirão", referiu Fernando Negrão.

"Revista de imprensa do crime"

À Esquerda, BE e Livre questionaram Negrão sobre se este "acredita nas informações que a polícia dá", uma vez que, apesar do aumento da criminalidade juvenil, as autoridades continuem a considerar que o país é seguro. Embora tenha considerado o RASI "fiável" - posição que, no Parlamento, só é contestada pelo Chega -, Negrão insistiu que o que se passa "para além" do relatório é "grave".

O bloquista Pedro Filipe Soares estranhou que um deputado que confia no relatório de segurança interna "não se tenha inibido de fazer a revista de imprensa do crime", numa alusão aos episódios enumerados por Negrão. Rui Tavares, do Livre, referiu que o tema da segurança "tem tanto de crucial como de inflamável".

Já Alma Rivera, do PCP, lamentou as condições "muito degradadas" em que muitos agentes da autoridade trabalham. Perguntou se o PSD está disposto a acompanhar as propostas do PCP para a revisão da tabela remuneratória das polícias e para colocar o subsídio de risco "a caminho do s 400 euros" para PSP e GNR, tendo obtido a concordância de Negrão.