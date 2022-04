PSD vai escolher entre dois descendentes de Passos Coelho

Foi preciso um mês após a convocação de diretas para os sociais-democratas saberem que vão ter de escolher a 28 de maio entre duas candidaturas, ambas descendentes do passismo. Jorge Moreira da Silva anunciou, esta quinta-feira, que se demitiu da OCDE para entrar na corrida contra Luís Montenegro. Apresenta a candidatura na segunda-feira, em Lisboa.

Moreira da Silva já tinha admitido avançar nas diretas de novembro. Mas acabou por recuar. Na altura, a candidatura do ex-ministro do Ambiente de Pedro Passos Coelho estava envolta em mistério, especulando-se internamente sobre quais seriam os seus apoios num partido então dividido entre Paulo Rangel e Rui Rio.

Cinco meses depois, o mistério mantém-se. No PSD, espera-se que, segunda-feira, comece a levantar-se o véu em torno dos apoiantes de Moreira da Silva aquando da apresentação da sua candidatura que terá lugar no Parque de Monsanto, em Lisboa. O antigo líder da JSD deverá apresentar-se, porém, sozinho, uma vez que pretende ser um candidato "antissistema e antiaparelho", procurando conotar o adversário Luís Montenegro com aqueles que, há anos, tentam conquistar o poder no partido.