PSD viabiliza discussão de lei da ordens profissionais na especialidade

Polémico projeto de alteração do PS passa ao debate de "pormenor". PAN, IL e Cristina Rodrigues também com propostas.

O projeto do PS de alteração à Lei das Ordens, contestado pela maior parte das associações públicas profissionais, é debatido hoje, devendo ser viabilizado, nomeadamente pelo PSD e pelo BE, para discussão na especialidade. Com o Bloco a "acompanhar, em termos gerais", o projeto, e "disponível para discutir no pormenor", a Iniciativa Liberal a dizer que também o "acompanha", apresentando pequenas alterações, tal como o PAN e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, o PSD está na disposição de "não o inviabilizar".

Ao JN, a deputada Clara Marques Mendes não comenta o conteúdo, mas nota que o acesso às profissões "deve ser revisto e analisado", "o que tem de ser feito com as ordens", pois "não existiu de todo um debate sério".