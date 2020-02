PSP dá prémio a 27 condutores sem álcool no sangue

Diana Serra Garcia Hoje às 19:46 Facebook

No "Dia de São Valentim", a PSP foi para a estrada dar prémios aos condutores que não ingeriram álcool nessa noite. Dos 41 condutores controlados, houve 27 100% Cool.

A PSP abordou 41 condutores no passado dia 14, Dia dos Namorados, no centro da cidade de Lisboa, tendo designado 27 condutores 100% Cool, por conduzirem com 0% de Taxa de Álcool no Sangue (TAS). Os premiados receberam kits 100% Cool, uma oferta que reconhece e valoriza o comportamento seguro e responsável dos condutores ao volante.

Esta é uma iniciativa da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE), em parceria com a PSP, que pretende "sensibilizar os condutores para a importância de não misturar álcool e condução e para a adoção de comportamentos responsáveis ao volante", lê-se num comunicado divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

"A ação promovida pela ANEBE - Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas, para além de estimular a segurança e a prevenção rodoviária, sensibilizou os condutores para a importância da adoção de soluções de mobilidade sustentável nas deslocações dentro dos grandes centros urbanos", revela a nota.

No ano passado, a iniciativa 100% Cool premiou 1184 condutores, num total de 1556 pessoas fiscalizadas e sensibilizadas para a prática de uma condução segura e sem álcool.

A PSP, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Prevenção Rodoviária Portuguesa, a Câmara Municipal de Lisboa e o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e Dependências foram os parceiros institucionais da iniciativa. O projeto teve ainda o apoio da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, da BTOC Consulting, da StandSys, da MovieLight, da Saleslande e do projeto Pedalar Sem Idade. Esta iniciativa surge no âmbito do Fórum Nacional Álcool e Saúde.