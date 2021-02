PSP e GNR começam a ser vacinados contra a covid-19 amanhã

R.N.C. Hoje às 19:25 Facebook

O Ministério da Administração Interna informou esta sexta-feira que 10 mil militares da GNR e 10 mil agentes da PSP vão ser começar a ser vacinados contra a covid-19 este sábado e ao longo de três semanas.

"O início, nesta fase, do processo de vacinação de elementos da PSP e da GNR reconhece o papel das Forças de Segurança no combate à pandemia da covid-19, colocando-as entre as prioridades de vacinação dentro das funções essenciais do Estado", detalha o Governo em comunicado.

O ministério tutelado por Eduardo Cabrita informa que o processo foi organizado e articulado entre as duas forças de segurança, com a coordenação da Administração Interna. A prioridade da vacinação assenta nos "militares e agentes na linha da frente e mais expostos aos riscos" e também em critérios de saúde, de acordo com o definido pela Direção-Geral da Saúde.

A administração da vacina aos elementos das forças de segurança da região de Lisboa e Vale do Tejo vai ocorrer num centro de vacinação no Quartel de Conde de Lippe, na Ajuda. Seis elementos do centro clínico da GNR e três funcionários da Cruz Vermelha estarão a trabalhar no local, por "cada turno de vacinação". No resto do país, a vacinação vai ocorrer nos centros de saúde.

Na GNR, a vacinação dos 10 mil militares vai ocorrer dos seguintes comandos: Lisboa (715), Setúbal (723), Porto (1086), Viana do Castelo (373), Braga (709), Vila Real (473), Bragança (380), Coimbra (535), Aveiro (842), Viseu (646), Guarda (395), Leiria (579), Santarém (637), Portalegre (401), Castelo Branco (426), Évora (408), Beja (427) e Faro (745).

Na PSP, os 10 mil agentes pertencem aos comandos de Lisboa (3815), Setúbal (722), Santarém (237), Porto (1643), Braga (297), Aveiro (355), Beja (161), Bragança (116), Castelo Branco (145), Coimbra (306), Évora (118), Faro (539), Guarda (101), Leiria (313), Portalegre (119), Viana do Castelo (120), Vila Real (129) e Viseu (203). Mais 627 agentes da Direção Nacional, Unidade Especial de Polícia e Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna vão receber a vacina contra a covid-19.