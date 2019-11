PSP e GNR recordam "secos e molhados" no Terreiro do Paço

Ontem às 23:58 Facebook

Depois da concentração em frente à escadaria da Assembleia da República, alguns membros da GNR e de PSP deslocaram-se até ao Terreiro do Paço. Os agentes colocaram velas em homenagem à manifestação da PSP, em 1989, que terminou em carga policial.

Os manifestantes que se deslocaram até ao Terreiro do Paço são sobretudo agentes ligados ao Movimento Zero. Os polícias colocaram velas em homenagem aos manifestantes da PSP que há 30 anos se manifestaram no mesmo local, num caso conhecido por "secos e molhados". Em 1989, o protesto terminou com uma carga policial entre agentes de serviços e agentes em protesto, com recurso a canhões de água.

Esta quinta-feira, milhares de polícias desfilaram desde o Marquês de Pombal até à Assembleia da República, em Lisboa. Além de estruturas sindicais, o protesto ficou sobretudo marcado pela forte presença do Movimento Zero, grupo de contestação que começou nas redes sociais.

Caso as reivindicações não sejam cumpridas como a melhoria das condições salariais e de materiais de trabalho, os sindicatos prometem convocar nova manifestação para dia 21 de janeiro.