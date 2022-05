PSP e GNR reforça patrulhamento para apoiar peregrinos

Maria Anabela Silva Hoje às 13:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Operação de segurança começa esta quarta-feira e vai prolongar-se até ao dia 15 de maio nas principais estradas usadas pelos peregrinos.

Num momento em que os peregrinos estão já a fazer-se à estrada, a caminho de Fátima, a PSP e a GNR iniciam, esta quarta-feira, a operação de segurança para o 13 de maio, com o reforço do patrulhamento nas estradas. O objetivo é minimizar os riscos para quem circula a pé, que deve também adotar cuidados redobrados.

Este ano, a operação vai prolongar-se até ao dia 15, domingo, com as forças de segurança a anteverem que muitas pessoas aproveitarão o fim-de-semana para se deslocarem à Cova da Iria depois do dia 13, que é uma sexta-feira.