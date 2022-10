PSP identifica cinco ativistas que invadiram o Ministério da Economia

Guilherme Gonçalves Hoje às 17:40 Facebook

Dezasseis ativistas do movimento Greve Climática Estudantil invadiram esta quinta-feira de manhã o Ministério da Economia a pedir a demissão de António Costa Silva. Cinco deles foram identificados pela PSP.

Por volta das 9.30 horas, um grupo de 16 ativistas da Greve Climática Estudantil (GCE) entrou no Ministério da Economia (ME) a pedir a demissão do ministro António Costa Silva. Já dentro do edifício, os manifestantes lançaram notas tingidas de negro, defendendo a total transição energética para energias verdes até 2030.

A denúncia dos lucros históricos das empresas petrolíferas é uma das bandeiras do movimento, que já havia protestado em frente ao ME no dia 23 de setembro.

Fonte do ministério explicou ao JN que a maior parte dos manifestantes fugiu. Apenas cinco foram identificados pela PSP e libertados cerca de 30 minutos depois. Segundo informou a GCE, a ação de protesto foi realizada no âmbito de outro movimento escolar e universitário chamado OCUPA.