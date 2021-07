PSP já entregou este ano 23 mil pulseiras "Estou aqui!" a crianças

Mariana Sousa Lopes Hoje às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Este ano, a PSP já entregou 23 mil pulseiras "Estou aqui!" a crianças, cuja validade foi prolongada até 31 de dezembro. A iniciativa, criada em 2012, tem como objetivo ajudar a localizar crianças em caso de desaparecimento.

O projeto começou em 2012 e conta com 44 mil utilizadores em todo o país. Desde o início que a PSP trabalha em parceria com a Altice Portugal, através do MEO e Fundação Altice, Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, Rádio Comercial, Missing Children Europe e Instituto de Apoio à Criança. Em 9 anos já foram distribuídas 390 mil pulseiras.

Segundo uma nota divulgada esta sexta-feira pela Direção-Nacional da PSP, as famílias que pretendam aderir ao programa ou solicitar a substituição de pulseiras podem fazê-lo no endereço https://estouaqui.mai.gov.pt.

Adicionalmente, as famílias poderão igualmente aderir e levantar de imediato a pulseira ativada num dos 10 locais com espaços de animação, concebidos em respeito pelas normas de segurança de saúde pública, onde terão lugar várias iniciativas de promoção do programa.

O programa é destinado a crianças dos 2 aos 10 anos. Contudo, é aberta a exceção caso a criança seja capaz de andar sozinha antes dos 2 anos de idade. Para aderir ao programa ou caso seja necessário trocar a pulseira é possível fazê-lo no site. O pedido pode ser feito por parte dos pais, ou por parte de uma instituição (escolas, infantários, ONG, ATL)

A PSP também tem um programa com o mesmo objetivo, mas direcionado para adultos que, pela idade ou patologia, possam ficar desorientados ou inconscientes na via pública.