PSP pede reforço das medidas de segurança nos postos de combustível

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Polícia atenta à possibilidade do número de roubos aumentar devido à acumulação de dinheiro nas caixas registadoras. PSP também pede civismo aos automobilistas.

Desde a última sexta-feira, dia em que foram anunciados aumentos substanciais no preço da gasolina e do gasóleo, que a PSP reforçou a visibilidade junto dos postos de combustível. A Polícia está atenta a possíveis desacatos entre condutores e à ocorrência de roubos motivados por uma maior afluência de clientes e, consequentemente, quantidades maiores de dinheiro nas caixas registadoras. E, além de apelar ao civismo dos automobilistas, aconselha os donos das gasolineiras a aumentar as medidas de segurança.

Antecipando um número crescente de automóveis e motociclos nos postos de combustível, a PSP aumentou a frequência com que as patrulhas vigiam estes locais, de forma a que a presença de polícias tenha maior visibilidade. "Desde sexta-feira que a PSP encara com muita e especial atenção o que se passa nos postos de combustível", confirma o porta-voz da PSP, intendente Nuno Carocha.

Recorde-se que, neste dia, foram anunciados aumentos de 10 e 16 cêntimos no preço da gasolina e gasóleo, respetivamente, a vigorar a partir desta segunda-feira. Essa subida justificou, desde logo, uma corrida às gasolineiras, que se manteve ao longo do fim de semana. A PSP teme que a enorme afluência continue nos próximos tempos, sobretudo por quem acredita que a escalada do preço da gasolina e do gasóleo não pare tão cedo.

"Encostem o mais possível à direita quando estiverem nas filas de abastecimento e sinalizem preventivamente e com antecedência todas as manobras que realizem, principalmente quando pretenderem sair da fila", aconselha o oficial da PSP aos condutores.

Já aos proprietários dos postos de combustível, o intendente Nuno Carocha sugere o "reforço das medidas de segurança" e a retirada frequente do dinheiro que vai ficando acumulando na caixa registadora.

Apesar das preocupações manifestadas pela PSP, não houve, até ao início da noite deste domingo, registo de incidentes entre os automobilistas que foram atestar o depósito, nem de roubos em gasolineiras.