PSP volta a enviar agentes a Espanha para vigiar finalistas

Agências queixam-se da subida de custos por causa da guerra. GNR fiscaliza fronteiras até dia 17.

Milhares de estudantes começam, a partir desta terça-feira, a rumar a Espanha, após dois anos sem viagens de finalistas. A PSP vai voltar a enviar agentes para os principais destinos para apoiar na vigilância. A GNR reforçará a fiscalização de estradas e fronteiras. As agências garantem que tiveram de assumir os aumentos de preços, sobretudo de combustível, provocados pela guerra.

Como em anos anteriores à pandemia, a PSP vai enviar agentes a Espanha, confirmou o JN. A GNR anunciou a operação Spring Break e até dia 17 vai, em coordenação com a Guardia Civil espanhola, reforçar a fiscalização de fronteiras terrestres (Vilar Formoso, Caia, Vila Real de Santo António, Miranda e Quintanilha) com o objetivo de detetar ilícitos associados ao consumo de estupefacientes e garantir as condições de segurança do transporte dos alunos.