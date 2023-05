Publicado despacho de exoneração de ex-adjunto de Galamba

JN Hoje às 09:56 Facebook

Frederico Pinheiro demitido por "comportamentos incompatíveis" com deveres e responsabilidades. Despacho produz efeito a 26 de abril.

Volvidas quase duas semanas sobre a demissão, foi nesta quarta-feira publicado em Diário da República o despacho de exoneração do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba. Frederico Pinheiro foi afastado, lê-se no despacho agora publicado, "por ter adotado comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício de funções de adjunto de um gabinete ministerial", produzindo efeitos a 26 de abril.

Frederico Pinheiro foi demitido após a polémica sobre as notas pessoais da reunião entre a então CEO da TAP e os deputados do PS, antes de uma audição parlamentar. Conforme noticiado, o ex-adjunto de Galamba voltou já ao trabalho na RTP, reforçando a equipa de informação da RDP África.