Pulseira portuguesa faz com que mosquitos confundam humanos com plantas

Rui Dias Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pulseira faz com que os mosquitos confundam humanos com plantas. A tecnologia, desenvolvida por Filipa Fernandes, diretora de inovação da Ooze Nanotech, empresa sediada em Vila Verde, previne as picadas de insetos associadas a doenças como a malária, o dengue ou o zika.

Ao longo dos últimos cinco anos, já foram distribuídas mais de 20 mil destas pulseiras, nomeadamente em regiões tropicais e subtropicais, "com grande sucesso". A pulseira já está a venda em Portugal, em farmácias e online, por cinco euros, apresenta-se em várias cores e tamanhos e tem uma duração assegurada de um mês.

O conceito assenta na libertação de um perfume de plantas, a partir da cera que é inserida no silicone durante o fabrico. O aroma confunde os insetos e leva-os a julgar que somos plantas. Por isso, mesmo que pousem não picam. As extratos usados são de citronela, de neem e de lavanda. "A combinação que melhores provas deu para confundir os mosquitos das espécies Anopheles e Aedes, responsáveis pela transmissão da malária, zika, dengue, febre amarela e chicungunha", explica Filipa Fernandes.