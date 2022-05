Quadros permanentes no Exército e Força Aérea avançam "nos próximos meses"

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, que está a ser ouvida no Parlamento no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento de Estado (OE) para 2022, anunciou que o Governo vai avançar, "nos próximos meses", com a criação de quadros permanentes de praças no Exército e na Força Aérea, uma das reivindicações das associações que representam os militares.

"Iremos avançar com a criação de quadro permanente de praças no Exército e na Força Aérea, um objetivo há muito almejado por estes ramos. Espero ser possível, nos próximos meses, concretizar o processo legislativo necessário para concretizar esta importante medida incluída já no plano de ação para a profissionalização, bem como no programa do Governo", afirmou Helena Carreiras.

No debate na generalidade do OE para 2022, o primeiro-ministro, António Costa, já tinha referido que "consta no programa do Governo a criação de quadros permanentes de praças na Força Aérea e no Exército".

A medida já tinha sido inscrita no Plano de Ação para a Profissionalização do Serviço Militar, apresentado em abril de 2019, mas ainda não saiu do papel.