Quais são os concelhos de baixa densidade?

Saiba quais são os concelhos considerados de baixa densidade, a que se aplicam regras diferentes na interpretação da matriz de risco.

São 165 os concelhos de baixa densidade no território continental. Nestes municípios, segundo determinação do Governo, as restrições aplicar-se-ão se forem ultrapassados os 240 novos casos por 100 mil habitantes. Nos outros concelhos, a linha vermelha manter-se-á nos 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

As regras para continuar o desconfinamento foram anunciadas, na semana passada, por António Costa, com duas datas fundamentais: 14 e 28 de junho.

Veja em que categoria está o seu concelho