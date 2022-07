Qualidade do ar obriga a cuidados redobrados esta quinta-feira

Segundo informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente é previsível, para esta quinta-feira, a ocorrência de uma situação de "degradação" da qualidade do ar devido à presença de partículas PM10 (inaláveis), de origem natural, vindas do deserto de África.

Este poluente tem efeitos na saúde humana, principalmente na população mais sensível, nomeadamente crianças e idosos. Por esse motivo, os cuidados de saúde devem ser redobrados.

Assim, e enquanto este fenómeno se mantiver, a Agência Portuguesa do Ambiente recomenda que a população em geral evite os esforços prolongados, limitando a atividade física ao ar livre.

Crianças, idosos, doentes com problemas respiratórios crónicos e doentes do foro cardiovascular, pela sua maior vulnerabilidade aos efeitos deste fenómeno, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas.

Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso; em caso de agravamento de sintomas é recomendado contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou recorrer a um serviço de saúde.