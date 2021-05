Só um terço das escolas promoveu "equidade" entre alunos carenciados

Alexandra Inácio Hoje às 00:01 Facebook

Quais as escolas resilientes que cumprem a missão de elevador social? O Ministério da Educação criou um novo indicador estatístico para saber a resposta. E os dados de 2019 revelaram que quase um terço das escolas (154 entre 496) promoveram a "Equidade". Ou seja, conseguiram fomentar o sucesso entre os alunos abrangidos pela Ação Social Escolar (ASE). Em 200 escolas, os resultados desses alunos, avaliados a partir dos Percursos Diretos de Sucesso e dos exames do 12.º , não melhoraram quando comparados com contextos similares.

De acordo com os dados do portal Infoescolas, a Secundária de Airães (Felgueiras) foi a que mais fomentou a "Equidade" (nome atribuído ao novo indicador). Com quase 46% de alunos do 12.º abrangidos pela ASE, registou 62% de Percursos Diretos de Sucesso - um resultado 37% acima da média alcançada por contextos similares. O diretor, Jorge Morgado, começa por apontar como vantagens da escola não ter indisciplina e não atingir o limite máximo de alunos por turma. A motivação é uma prioridade. Além dos apoios, apostam em projetos como o Erasmus ou o Eco-Escolas que levam os alunos a novas realidades.

"O contexto não pode ser um estigma e cabe aos professores a capacidade de marcarem os alunos", frisa.