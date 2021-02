Quando estão todos em casa há mais conflitos familiares

Zulay Costa Hoje às 08:06 Facebook

Habitações não têm condições para acumular o trabalho dos pais e as aulas online dos filhos. Psicólogos pedem "serenidade adicional" aos educadores.

As casas passaram a ser local de trabalho dos pais e, a partir de hoje, também serão escolas para as crianças com ensino à distância, uma realidade que aumenta a pressão sobre as famílias. As condições, dizem os investigadores, estão longe de ideais.

O stresse e cansaço da pandemia "poderão ser agudizados quando estão todos no mesmo espaço", com novas rotinas que "alteram as dinâmicas familiares", alerta Cristina Pereira, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Segundo a especialista, as famílias estão "sobrecarregadas" e o somatório do teletrabalho e ensino à distância na mesma habitação pode criar mais "pressão".