Quando o puzzle da vida se desfaz, a mãe reconstrói com esperança

O mundo de Isabel desabou a 19 de julho do ano passado. A data sai-lhe assim, de rajada. Foi tudo muito rápido, mas a memória é cruel e os flashes ainda lhe trespassam o coração de mãe. João tinha cinco anos, "era um miúdo perfeitamente saudável", até que uns dias de febre e uma virose, que afinal não era, estragaram tudo. Naquele dia, o maior pesadelo chegou embrulhado numas análises ao sangue: suspeita de doença oncológica. "Nada ficou igual".

Ainda não tinha digerido o choque inicial, quando, já no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, João Ricardo recebeu o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda T, um subtipo menos frequente daquele cancro. Seguiram-se momentos devastadores.

A doença já tinha provocado estragos, um derrame no coração e pulmões, e João foi internado de urgência nos cuidados intensivos do Hospital de S. João. Foram cinco dias dramáticos, a ver as equipas médicas focadas em salvar aquela vida. "Foi tão intenso, que até o João já dizia que queria voltar ao IPO, onde só tinha passado uma noite", conta Isabel, tentando um sorriso numa memória demasiado forte.