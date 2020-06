Quarta-feira de sol, algumas nuvens e temperaturas amenas

JN Hoje às 10:28 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para esta quarta-feira, céu com nebulosidade no litoral oeste a sul do Cabo Mondego até meio da manhã e, durante a tarde, no interior Norte e Centro.

O vento será moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, em especial durante a tarde.

As temperaturas máximas vão variar entre os 20 graus celsius (Aveiro e Porto) e os 27º (Faro, Évora e Castelo Branco) e as mínimas entre os 9º (Viseu e Bragança) e os 16º (Sagres).

Risco muito elevado de exposição aos raios UV

Portugal Continental e a Região Autónoma da Madeira apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) e os Açores está com níveis elevados. O IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.