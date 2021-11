Quarta-feira gelada com temperaturas abaixo de 0

JN Hoje às 07:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Aguaceiros fracos no interior Norte e Centro e na região Sul, formação de geada e vento forte na faixa costeira ocidental e terras altas são as previsões meteorológicas para esta quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta quarta-feira, no território continental, períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na região Sul, em especial no litoral durante a manhã, e no interior Norte e Centro até final da tarde, e de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante norte, tornando-se moderado a forte (até 40 km/h) na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir da tarde. O IPMA prevê ainda a formação de gelo ou geada, em especial no Norte e Centro, e nevoeiro matinal.

É esperada uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões do interior. As máximas vão oscilar entre os 8 graus Celsius (na Guarda) e os 17 graus (em Faro), e as mínimas entre os -2 (na Guarda) e os 8 (em Setúbal).

Cinco distritos sob aviso por causa da neve

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo, entre as 9 e as 12 horas de hoje, devido à previsão de queda de neve com acumulação no solo acima de 1200 metros de altitude, havendo aguaceiros fracos de neve acima de 1000 metros de altitude.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.

PUB

Veja o tempo para o seu concelho aqui.