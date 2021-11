Quarto dia consecutivo com mais de três mil novos casos de covid-19

JN Hoje às 15:06 Facebook

Portugal registou, este sábado, 3364 casos e 12 mortes de covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado contabiliza mais 3364 doentes, o que eleva para 1 139 810 o número total de casos confirmados desde março de 2020. Este é o quarto dia consecutivo em que o país regista mais de três mil casos - na sexta-feira houve 3205 contágios, na quinta-feira 3150 e na quarta-feira 3773. O número de hoje reflete assim um aumento dos contágios face aos registados ontem e também em relação aos de sábado passado, quando houve 2333 infeções. Por outro lado, há mais 2543 recuperados da doença e mais 809 casos ativos da doença.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a registar o maior número de novos casos de infeção (1159), seguindo-se o Norte com 944. O centro tem mais 720 contágios, o Algarve 294, o Alentejo 114, a Madeira 122 e os Açores mais 11.

Internados em cuidados intensivos já passam os 100

Nas últimas 24 horas, morreram em Portugal mais 12 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: cinco em LVT, três no Norte, duas no Alentejo e uma no Centro e outra no Algarve.

Quanto ao número de internados nos hospitais portugueses, a tendência mantém-se crescente: há mais três doentes em enfermaria (708 no total), com as unidades de cuidados intensivos a contabilizarem 104 pacientes (mais quatro do que ontem).