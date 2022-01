Quase 114 mil inscritos no voto antecipado até ao meio-dia desta segunda-feira

Carla Sofia Luz Hoje às 12:57 Facebook

Quase 114 mil eleitores já se inscreveram no voto antecipado até ao meio-dia desta segunda-feira. As inscrições abriram no domingo e continuam até quinta-feira. O sufrágio realiza-se no dia 23 de janeiro.

A Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna dá conta de que, até ao meio-dia desta segunda-feira, já se inscreveram 113 801 eleitores para o voto antecipado em mobilidade. Numa manhã, registaram-se mais 17 851 pessoas para votar no dia 23.

No primeiro dia de inscrições para o voto antecipado em mobilidade (abertas neste domingo) e até às 23h59, contavam-se 95 950 registos. Em igual período nas eleições presidenciais, que decorreram em janeiro de 2021, a procura desta modalidade foi menor.

De acordo com os dados fornecidos pela Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna até às 19 horas do primeiro dia de inscrições, estavam inscritos 68 904 eleitores. Ora, em igual período em janeiro de 2021, havia menos de metade de eleitores inscritos para o voto antecipado em mobilidade nas eleições presidenciais: 33 883 cidadãos.

A inscrição para o voto antecipado em mobilidade decorre até quinta-feira, 20 de janeiro (www.votoantecipado.mai.gov.pt). O sufrágio realiza-se no dia 23 por todo o país.

Nas legislativas de 2019, houve cerca de 56 mil inscrições para a votação em mobilidade, dos quais 50 638 foram efetivamente votar antecipadamente. Nas presidenciais, com novas regras e em tempo de pandemia, o número de inscritos quadruplicou: 246 922 eleitores registaram-se e 197 903 votaram antecipadamente em janeiro de 2021. Aliás, a enorme adesão obrigou os municípios a instalarem mais mesas do que previsto. Ainda assim, em muitos concelhos, viram-se longas filas de espera para votar. À data, foram abertas 675 secções, mobilizando 3375 membros de mesa.

Como noticiou o JN, nas próximas legislativas, o Ministério da Administração Interna confirmou que haverá 2606 secções de voto antecipado por todo o país, mobilizando 13 030 membros de mesa. O objetivo é que, no dia 23, possam votar 1,2 milhões de eleitores, "o que dá cerca de mais 20% daquilo que é a votação habitual em termos de legislativas", esclareceu já o secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna Antero Luís, apelando aos portugueses que se inscrevam no voto em mobilidade. O objetivo é que as pessoas votem o quanto antes, evitando a possibilidade de uma infeção por covid até ao final do mês.

Saiba mais sobre o voto antecipado em mobilidade:

Todos os eleitores podem pedir para votar antecipadamente, ou seja, antes do dia 30?

Sim, o voto antecipado em mobilidade está disponível para qualquer eleitor no território nacional. Na prática, em vez de ir às urnas no dia 30 janeiro, terá de deslocar-se a uma mesa de voto predefinida no dia 23. E pode votar em qualquer município do país, não estando obrigado a votar apenas no concelho onde se encontra recenseado. É designado voto em mobilidade, porque o cidadão escolhe o local em que exerce o seu direito ao sufrágio.

O que tem de fazer para votar em mobilidade?

Para exercer esse direito no dia 23, tem de inscrever-se até quinta-feira, dia 20. Pode registar-se através da plataforma eletrónica disponibilizada pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (www.votoantecipado.mai.gov.pt/) ou enviar um requerimento por via postal ou por e-mail para a administração eleitoral daquela secretaria geral (com nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada, contacto telefónico e endereço eletrónico). No dia 23, deve dirigir-se à mesa indicada após o registo.

Inscreveu-se, mas não consegue ir votar no dia 23. Pode votar no dia da eleição?

Sim, os eleitores inscritos para o voto antecipado em mobilidade não perdem o direito ao sufrágio, caso não consigam exercer esse dever no dia 23 de janeiro. Nesse caso, pode votar no concelho onde está recenseado no dia 30. Nessa data, já não pode escolher outro município para votar. Para saber qual é a sua secção de voto no dia 30, consulte o portal www.recenseamento.mai.gov.pt/ ou envie um SMS para o número 3838.

Quem está confinado também pode votar?

Sim, a atual lei já prevê o voto das pessoas confinadas por doença covid ou isoladas por terem tido um contacto de risco. No entanto, depende de duas condições: inscrição prévia e estar confinado no concelho onde se encontra recenseado. Os eleitores isolados têm de inscrever-se entre os dias 20 e 23. O registo pode ser efetuado na plataforma eletrónica da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (www.votoantecipado.mai.gov.pt/) ou solicitado na junta de freguesia onde está recenseado, através de outra pessoa que terá de apresentar uma declaração assinada pelo confinado, acompanhada da cópia do Cartão de Cidadão. Todos os municípios têm o dever de criar brigadas municipais (aliás, face à evolução da pandemia, serão reforçadas) que, entre os dias 25 e 26, irão buscar os votos ao domicílio.