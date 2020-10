Quase 12 mil vagas na 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior

Alexandra Inácio Hoje às 19:21 Facebook

Há quase 12 mil vagas para a 2.ª fase de acesso ao Ensino Superior. A maioria (7759) são em politécnicos. Até esta terça-feira já se tinham candidatado quase 18 mil estudantes.

As candidaturas para a 2.ª fase terminam esta sexta-feira e as colocações são divulgadas dia 15, na próxima quinta-feira. Até esta terça-feira, já tinham concorrido à 2.ª fase 17910 estudantes, mais 3408 do que na mesma fase das candidaturas em 2019. No total, no ano passado, candidataram-se à 2.ª fase.

O número de vagas disponibilizadas quase duplicou. Aos 6050 lugares que sobraram da 1.ª fase, somaram-se 4952 vagas de candidatos colocados que acabaram por não se matricular e mais 728 que também não foram preenchidas nos concursos especiais.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estima que este ano entrem no Ensino Superior cerca de 95 mil novos estudantes. Na 1.ª fase, recorde-se, foram colocados 50964 estudantes - o número mais elevado de sempre.

A maioria das vagas (7759) são em institutos politécnicos. Em universidades estão por preencher 3939 lugares.

O politécnico de Bragança é o que tem mais vagas: 1372. Nas universidades, a de Lisboa tem 706 lugares por preencher e a do Algarve 429. As escolas superiores de Enfermagem são as que têm menos vagas disponíveis.

As candidaturas à terceira fase do concurso nacional realizam-se entre 22 e 26 de outubro e os resultados são divulgados dia 30.