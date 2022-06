Quase 13 milhões de chamadas por atender nos centros de saúde do Norte

Hermana Cruz Hoje às 12:01 Facebook

Em 2020, só nos centros de saúde do Norte do país ficaram por atender quase 13 milhões de chamadas. Para resolver o problema, a ARS/Norte instalou uma central telefónica virtual, o que fez com que, em maio deste ano, apenas tenham ficado sem resposta 18% dos telefonemas dos utentes.

O Sistema de Atendimento e Resposta Ágil (SARA) foi apresentado, esta segunda-feira, à ministra da Saúde, Marta Temido, como a resposta da Autoridade Regional de Saúde do Norte (ARS/Norte) para o problema das chamadas não atendidas nos centros de saúde.

Segundo o presidente da ARS/Norte, Carlos Nunes, no ano de 2020, os utentes da região efetuaram 16 milhões de chamadas mas só 20% (3,2 milhões) foram atendidas, ou seja, 12,8 milhões de chamadas ficaram sem resposta.

"As pessoas ligavam, em média, oito vezes até desistirem de serem atendidas. Um dado que ultrapassou as nossas expectativas", revelou ainda Carlos Nunes, durante a reunião com Marta Temido.

A situação inverteu-se, contudo, desde que a ARS começou a implementar um sistema de central telefónica virtual (o SARA), que arrancou em três unidades de saúde e funciona atualmente nos 357 estabelecimentos de saúde do Norte do país.

Por exemplo, em maio passado, os centros de saúde do Norte receberam um total de 524 mil chamadas telefónicas, das quais 425 mil foram devolvidas. Ou seja, apenas ficaram resposta 18% (99 mil) dos telefonemas, sendo que 87 mil chamadas foram desligadas pelos utentes sem que fosse escolhida uma opção.

Mas como funciona o SARA? Com esse sistema de central virtual, o telefone deixa de tocar nas unidades de saúde. "O que acontecia é que os funcionários que atendiam os utentes presencialmente também eram os que atendiam as chamadas. Isso era impossível", explicou Carlos Nunes.

Com o SARA, o utente é atendido por uma central telefónica, ou melhor, por uma gravação. E pode escolher a opção de devolução da chamada para o número que está a usar ou para outro número de telefone que indique. O registo das chamadas surge no computador do funcionário, que a devolve, assim, que tenha disponibilidade.

Ou seja, deixa de ser possível fazer chamadas em tempo real, isto é, ligar e ser imediatamente atendido. O utente tem que esperar que o centro de saúde lhe devolva a chamada. Uma desvantagem desvalorizada, pelo facto de o atual sistema permitir dar respostas aos utentes que, até agora, não tinham.