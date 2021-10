Quase 13700 vagas livres para ocupar na segunda fase

Erika Nunes Hoje às 18:50 Facebook

Concurso de acesso decorre até esta sexta-feira e os resultados são divulgados na próxima quinta-feira. Ainda há lugares nos cursos de Medicina ou Engenharia Aeroespacial.

A Direção-geral do Ensino Superior publicou as vagas adicionais disponíveis para a segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina esta sexta-feira.

Às cerca de 6400 vagas disponibilizadas há cerca de uma semana foram adicionadas mais 7000, resultantes de lugares que ficaram por preencher por falta de inscrição dos colocados na primeira fase, incluindo as reservadas para alunos internacionais, bem como vagas adicionais entretanto disponibilizadas pelas instituições de ensino superior.

Assim, as 13697 vagas desta segunda fase conseguem incluir lugares mesmo nos cursos com médias mais elevadas, como Medicina (sete) ou Engenharia Aeroespacial (seis).