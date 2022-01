JN Hoje às 12:47 Facebook

Inscreveram-se para votar no voto em mobilidade, até às 12 horas desta terça-feira, um total de 166.695 cidadãos eleitores.

De acordo com os dados registados pela Administração Eleitoral (AE) da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, há 166.695 eleitores já inscritos para votar em mobilidade no dia 23 de janeiro.

A inscrição para o voto antecipado em mobilidade decorre até quinta-feira, 20 de janeiro, em www.votoantecipado.mai.gov.pt.