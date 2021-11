Carla Sofia Luz Hoje às 21:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Quase 1700 antigos combatentes do Grande Porto já têm passe gratuito para viajarem nos transportes públicos. Desde sexta-feira passada que é possível requerer o título e os potenciais beneficiários estão a exercer esse direito, depois de vários meses de espera pela concretização da oferta.

A afluência tem sido grande nas lojas da rede Andante e, nesta segunda-feira de manhã, os tempos máximos de espera iam de 43 minutos no balcão de Campanhã a duas horas, no espaço junto ao Hospital de S. João, ambos no Porto. À data, a loja da rede com maior número de clientes a aguardar vez era a de General Torres com 96 pessoas por atender e um tempo máximo de espera de uma hora e 50 minutos.

A procura pela concretização deste direito tem sido significativa por parte dos antigos combatentes que residem na Área Metropolitana do Porto. Daí que, entre a manhã de sexta-feira passada e a manhã de segunda-feira, já tenham sido emitidos 1675 passes gratuitos. A maioria dos títulos permite circular em toda a área metropolitana sem gastar um tostão.