Quase 20 mortes por covid-19 num dia com mais de cinco mil novos casos

JN Hoje às 14:16

Portugal regista, este sábado, mais 5373 novos casos de covid-19 e 19 mortes associadas à doença.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais infeções novas, são no total 1783. Segue-se o Norte (mais 1549), Centro (1248), Algarve (482), Alentejo (141), Madeira (140) e Açores (30).

Nas últimas 24 horas, morreram 19 pessoas infetadas com covid-19: sete em Lisboa e Vale do Tejo, sete no Norte do país, três no Algarve, uma no Centro e outra na Madeira. As vítimas mortais são um homem com idade entre os 50 e 59 anos, um homem na faixa etária seguinte, três homens e uma mulher na faixa etária dos 70 anos e oito homens e cinco mulheres com mais de 80 anos.

Desde o início da pandemia, morreram 18 645 pessoas em Portugal, de um total de 1 190 409 infeções anotadas. Depois de no relatório de ontem ter havido uma diminuição de 14 pessoas nos hospitais, os números de hoje voltaram a subir e são agora 952 internados. Destes, 142 são doentes graves - mais cinco do que na sexta-feira.

Mais internados mas menos vítimas mortais