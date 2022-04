Quase 250 funcionários públicos aviam malas para o Interior

Maioria são técnicos superiores em teletrabalho ou mobilidade. Governo criou rede de espaços de "coworking" que envolve 89 municípios.

Quase duas centenas e meia de trabalhadores públicos já pediram para exercer as suas funções em vários locais do país, fora dos grandes centros urbanos, no âmbito do programa de incentivos ao teletrabalho no Interior para a Administração Pública. Os espaços de teletrabalho e "coworking" que estão a ser criados de norte a sul do país facilitam a instalação, mas não se destinam apenas a trabalhadores da Função Pública.