Quase 27 mil já pediram prestações compensatórias online

Quase 27 mil pessoas já pediram o pagamento de prestações compensatórias através do site da Segurança Social Direta que, desde o início deste mês, passou a disponibilizar uma nova ferramenta para que os subsídios sejam requeridos online.

Em causa está um apoio atribuído aos trabalhadores que não receberam o subsídio de Natal ou de férias por terem estado impedidos de trabalhar por mais de 30 dias seguidos devido a doença ou parentalidade subsidiadas.

Segundo a Segurança Social, com a abertura do novo serviço digital no início deste ano, foram já registados 26 984 pedidos de prestações compensatórias. Trata-se de um número superior quando comparado com o período homólogo de 2021, ano em que foram registados 4 642 pedidos.

Com serviço digital e o processo de cálculo automático, a Segurança Social diz ter sido "possível reduzir o número de prestações compensatórias sujeitas a análise manual", traduzindo-se "numa maior rapidez em todo o processo". A espera pelo deferimento caiu de 71 dias em 2021 para três dias em 2022, tendo sido já processados 22 190 pedidos.

Para aceder à prestação compensatória, o trabalhador tem de fazer o pedido online "no prazo de seis meses, a partir de 1 de janeiro do ano seguinte àquele em que os subsídios de férias e de Natal eram devidos pelo empregador" ou "da data do fim do contrato".