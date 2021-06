Quase 30% da população com vacinação completa, 46% com uma dose

Tiago Rodrigues Hoje às 17:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Até esta terça-feira, 4 688 551 pessoas já receberam uma dose de vacina contra a covid-19 em Portugal, o que representa 46% da população. Dessas, 2 947 718 (29%) já têm a vacinação completa.

Na última semana, mais 338 623 pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 e mais 381 498 completaram a vacinação.

Até hoje, Portugal já recebeu 8 604 606 doses de vacina, 7 566 600 das quais foram distribuídas.

O Norte é a região do país com mais pessoas vacinadas: são 2 649 426 ao todo (43% com uma dose e 31% com as duas), mais 253 050 na última semana.

Lisboa e Vale do Tejo é a segunda região com mais pessoas vacinadas (2 552 100, 45% com uma dose, 24% com duas), mas foi a que mais vacinou na última semana: 264 902.

O Centro tem 1 362 741 pessoas vacinadas (51% com uma dose, 33% com duas), mais 116 978 na última semana. O Alentejo conta 401 239 vacinados (52% com uma dose, 34% com duas), mais 29 114 na última semana. O Algarve tem 298 448 pessoas vacinadas (42% com uma dose, 27% com duas), mais 28 590 na última semana.

Nos arquipélagos, a Madeira tem 193 648 vacinados (43% com uma dose, 33% com duas), mais 11 596 na última semana, e os Açores contam 172 658 pessoas vacinadas (44% com uma dose, 27% com duas), mais 15 200 na semana em análise.

PUB

Na faixa etária das pessoas com mais de 80 anos, 98% (659 804) já receberam uma dose da vacina e 93% (629 221) têm a vacinação completa.

No grupo etário dos 65-79 anos, 96% (1 543 716) já receberam a primeira dose e 59% (945 894) completaram a vacinação.

Nos 50-64 anos, 73% (1 575 758) têm uma dose da vacina e 43% (918 951) têm duas.

Na faixa etária dos 25-49 anos, 26% (861 058) receberam a primeira dose e 13% (420 176) receberam as duas.

No grupo dos 18-24 anos, 6% (45 925) têm uma dose da vacina e 4% (32 669) têm duas.

Nas crianças e adolescentes com menos de 18 anos, 2288 receberam a primeira dose e 807 receberam a segunda.